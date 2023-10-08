İsrail Gazze'deki camiyi vurdu İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda, Gazze’de bulunan El Emin Muhammed Camii yıkıldı.

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İHA

İsrail ve Hamas güçleri arasındaki çatışma hız kesmeden devam ediyor.

Hamas'ın dün sabah saatlerinde İsrail'e yönelik başlattığı 'Aksa Tufanı Operasyonu'na 'Demir Kılıçlar Operasyonu'yla karşılık veren İsrail, Gazze’yi vurmaya devam ediyor.

İki ülke arasındaki gerginlik hızlıca savaş ortamına dönüşürken can kayıpları artıyor.

Gazze'deki camiyi vurdular

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında Han Yunus’taki El Emin Muhammed Camii yıkıldı.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uluslararası topluma, sivillerin ve ibadet yerlerinin korunması için harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)