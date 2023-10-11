İsrail Gazze'deki İslam Üniversitesi'ni vurdu Savaş uçakları Gazze'deki İslam Üniversitesi'ni hedef aldı. Saldırı sonucu üniversite binaları kullanılamaz hale geldi.

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İHA

İsrail ve Filistin arasındaki çatışlamar 5'inci gününde devam ediyor.

İsrail ordusu, Hamas'ın operasyonel, siyasi ve askeri merkez olarak kullandığı İslam Üniversitesi'ni vurduğunu duyurdu.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hamas'ın üniversiteyi silah geliştirme ve askeri istihbarat eğitim kampına dönüştürdüğü iddia edildi.

Üniversite binaları kullanılamaz hale geldi

İsrail savaş uçaklarının üniversiteyi bombalamasının ardından gökyüzünü duman bulutu kapladı. Saldırı sonucu üniversite binaları kullanılamaz hale geldi.

Filistin Eğitim Bakanlığı, tüm uluslararası insani yardım ve insan hakları kuruluşlarına, öğrencilerin ve eğitim kurumu çalışanlarının korunması için sorumluluklarını yerine getirmeleri ve duruma derhal müdahale etmeleri çağrısında bulundu.

Ölü sayısı artıyor

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in 5 gündür Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının bin 55'e, yaralananların sayısının ise 5 bin 184'e yükseldiği bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)