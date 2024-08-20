İsrail, Gazze’nin kuzeyinde sivillerin sığındığı okulu vurdu: 9 ölü İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği bombalı saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybetti.

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AA

İsrail, Gazze Şeridi’nde kanlı saldırılarını sürdürüyor.

Bölgede 40 bini aşkın sivili katleden İsrail güçleri, yerinden edilmiş sivillerin sığındığı okulları da hedef alarak Filistinlilere karşı soykırım gerçekleştiriyor.

Son olarak İsrail Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Mustafa Hafız Okulunu bombaladı.

9 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybederken, yaralananlar da oldu.

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na 10 Ağustos'ta saldırı düzenlemişti.

Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilen Filistinlilerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleştirilen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

OKULLARA SIĞINAN MASUMLARA ACIMASIZCA SALDIRIYORLAR

İsrail ordusunun 4 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin batısında zorla yerinden edilenlerin sığındığı Hasan Selame ile Nasr okullarına düzenlediği saldırılarda 30 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Ayrıca İsrail ordusu 3 Ağustos'ta Gazze kentinin kuzeyinde Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bulunan ve zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Hamame Okuluna da saldırı düzenlemiş, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 16 Filistinli yaşamını yitirmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)