İsrail, Gazze'ye beyaz fosfor bombasıyla saldırdı Gazze’de yayın yapan Aksa televizyonu İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'ye beyaz fosfor bombasıyla saldırdığını duyurdu.

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İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 23. gün yaşanıyor.

Haftalardır süregelen vahşetin bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor.

Gazze’de yayın yapan Aksa televizyonun sosyal medya hesapları, İsrail’in saldırıları kapsamında bilgi yayınladı.

İsrail beyaz fosforla saldırdı

Buna göre İsrail savaş uçaklarının Gazze’nin kuzeyi üzerinde uçuş yaparak beyaz fosforla yoğun bombardıman gerçekleştirdiği belirtildi.

Hastanenin bombalandığı, ölü ve yaralıların olduğu ve sivil evlerin zarar gördüğü aktarıldı.

Beyaz fosfor kullanımı neden yasak?

Uluslararası hukuka göre, yoğun sivil nüfusun bulunduğu bölgelerde beyaz fosfor kullanımı yasak.

Beyaz fosfor dumanı, ciğerlerde ani yaraların oluşmasına ve nefessiz kalarak boğulmaya yol açabiliyor.

Ciltte ciddi yanıklar, etki gösterdiği alanda önüne geçilemeyen yangınlar...

Beyaz fosfor saldırısına maruz kalan kişilerde ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluşabiliyor.

Aynı zamanda oksijenle temas eden bomba kolayca alev alabilir.

Söz konusu bomba sebebiyle çıkan yangınlar geniş bir alanda etki gösterirken bölgedeki fosfor tükenene kadar alevler devam ediyor.

Bu maddeye belirli aralıklarda maruz kalmak, çene kemiğinin ileri düzeyde deformasyonuna yol açarken bir süre sonra kırılmasına da sebep oluyor.

Gazze'de son durum

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarının artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın olmak üzere 7 bin 703'e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını duyurdu.