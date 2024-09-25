İsrail, Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ediyor İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki yerleri hedef alan saldırılarında, aralarında çocukların bulunduğu 51 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

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AA

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

7 Ekim'den bu yana saldırılarına devam eden İsrail, dün sabahtan beri Gazze'nin çeşitli yerlerini vurdu.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü de İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

51 KİŞİ ÖLDÜ

Açıklamalara göre, İsrail dün sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda evleri, iki aracı ve vatandaşların toplu halde bulundukları yerleri hedef aldı.

Saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 51 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

41 BİNDEN FAZLA MASUM HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 467 Filistinlinin öldüğü, 95 bin 921 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)