İsrail Gazze'ye koronavirüs aşısının girmesine izin vermedi

İsrail, Filistin yönetiminin gönderdiği koronavirüs aşılarının Gazze Şeridi'ne girişine izin vermedi

Filistin Sağlık Bakanlığı 4 Şubat'ta 10 bin doz "Sputnik V" aşısı aldığını duyurmuş ve önümüzdeki günlerde, tarih belirtmeden yeni bir aşı grubunun Filistin'e ulaşacağını belirtmişti.

GAZZE ŞERİDİNE GİRİŞE İZİN VERİLMEDİ

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, gönderdikleri koronavirüs aşılarının İsrail makamları tarafından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne girişine izin verilmediğini duyurdu.

Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, 2 bin dozluk Rus SputnikV aşısının koronavirüs hastaları için ayrılmış yoğun bakım odalarında çalışan sağlık personeli ve acil servislerdeki sağlık çalışanları için gönderildiğini söyledi.

İsrail'i bu tutumunun “keyfi ve tüm uluslararası normlara, yasalara ve anlaşmalara aykırı” olduğunu vurgulayan Keyle, Filistin hükümetinin aşıları Gazze Şeridi'ne mümkün olan en kısa sürede ulaştırmak için bir dizi uluslararası kuruluşla temas halinde olduğunu kaydetti.

GAZZE'DE 2 BİN 133 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bu, 14 yıldır İsrail ablukasından dolayı sağlık alt yapısının büyük oranda zarar gördüğü Gazze Şeridi'ne koronavirüs aşısını ulaştırmak için yapılan ilk girişimdi.

Bugün itibariyle 53 bin 593'ü Gazze Şeridi'nde olmak üzere işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında koronavirüs vaka sayısı 190 bin 316'ya ulaşmış, 537'si de Gazze Şeridi'nden olmak üzere 2 bin 133 kişi ise hayatını kaybetmişti.