İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerine gece boyunca düzenlediği saldırılarda en az 11 Filistinlinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

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AA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor.

Şimdiye kadar 40 bin masumu öldüren İsrail, gece boyunca da saldırılarını sürdürdü.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin orta kesimindeki Ez-Zevayide kasabasında yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda en az 10 kişi ölürken, çok sayıda kişi de yaralandı. Kuzeydeki Gazze kentine bağlı Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi hedef alan saldırıda ise 1 kişi öldü, bazıları da yaralandı.

BİR EV BOMBALANDI

Güneydeki Han Yunus kentinde bulunan Hamed bölgesi yakınlarında yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına ateş açılırken, Avrupa Hastanesi yakınlarında da bir ev bombalandı. Bu saldırılarda da yaralananlar oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)