İsrail: Gazze'yi Hamas kontrol etmeyecek Savunma Bakanı Gallant, saldırılara 'gerekli gördükleri sürece' devam edeceklerini söyledi. Gallant, Hamas'ın Gazze'yi kontrol etmeyeceğini, sorumluluğun Filistinli kurumlarda olacağını belirtti.

ensonhaber.com

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısının bir sonraki aşamasına ilişkin planlarını açıkladı.

Gallant'ın ofisinden yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesinde, sahadaki askeri başarılara uygun olarak yeni bir savaş yaklaşımına geçeceğiz." denildi.

Saldırıların "baskınlar, tünellerin yıkılması, hava ve kara saldırıları ve özel kuvvet operasyonlarını" kapsayacağı belirtildi. Gazze'deki kontrolün Hamas'ta olmayacağı iddia edildi.

Abluka altındaki bölgenin güneyindeki saldırıların "Hamas liderlerine karşı" sürdürüleceği belirtildi. İsrailli rehinelerin kurtarılmasının amaçlandığı bildirildi.

Saldırılar için 'devam edecek' mesajı

Açıklamada, saldırılarla ilgili olarak, "Gerekli görüldüğü sürece devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Filistin sağlık yetkililerine göre İsrail'in Gazze'deki kanlı saldırıları 22 bin 400'den fazla sivilin ölümüne neden oldu.

"Gazze'yi Hamas kontrol etmeyecek"

Gallant ayrıca İsrail'in savaş sonrasında Gazze'ye yönelik planlarına ilişkin konuştu.

"Hamas'ın Gazze'yi kontrol etmeyeceğini ve İsrail'in operasyonel hareket özgürlüğünü saklı tutacağını" söyleyen Gallant, İsrailli sivil varlığın olmayacağı bölgeden Filistinli kurumların sorumlu olacağını kaydetti.

"Filistinli kurumlar sorumlu olacak"

İsrailli Bakan, şu ifadeleri kullandı:

Gazze sakinleri Filistinli. Bu nedenle (Gazze'den) İsrail'e karşı herhangi bir düşmanca eylem veya tehdit olmaması koşuluyla Filistinli kurumlar sorumlu olacak.

Yoav Gallant, İsrail'in "Gazze'deki askeri operasyonlarda tam özgürlüğe sahip olacağını" dile getirdi. Bu durumun halihazırda Batı Şeria'da yaşandığına dikkat çekiliyor.