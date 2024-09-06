İsrail Genelkurmay Başkanı: Lübnan içlerine saldırıya dönük adımlara hazırlanıyoruz İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan içlerine "saldırıya dönük adımlar" atmaya hazırlandığını belirtti.

AA

İsrail ordusundan, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin faaliyetlerine dair açıklamada bulunuldu.

Açıklamada Halevi'nin işgal altındaki Golan Tepelerini ziyaret ettiği belirtildi.

"LÜBNAN'A SALDIRIYA DÖNÜK ADIMLAR ATACAĞIZ"

Burada yaptığı açıklamada Halevi, İsrail ordusunun, Hizbullah'a karşı savaşmaya yoğunlaştığını ve "düşman topraklarının" (Lübnan) içlerine "saldırıya dönük adımlar" atmaya hazırlandığını dile getirdi.

Halevi, bunu, Golan Tepeleri'nin yanı sıra kuzey bölge sakinlerine yönelik tehditleri azaltmak için yaptıklarını savundu.

TARAFLAR ARASINDA SINIRDAKİ ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyinde yer alan askeri mevziler ile İsrail askerlerinin kullandığı binaların kamikaze insansız hava araçları (İHA) ve füzeler ile vurulduğu ifade edildi. Saldırılarda hedeflerin tam isabetle vurulduğu kaydedildi.

Lübnan haber ajansı NNA ise İsrail savaş uçaklarının, ülkenin güneyindeki Ayterun kasabasına düzenlediği 2 ayrı saldırıda bir evin tamamen yıkıldığı bilgisini geçti.

Haberde ayrıca, İsrail'in, Tel Nahhas ve El-Hamamis arasındaki bölgeye fosforlu top mermileriyle düzenlediği saldırının bölgede yangın çıkmasına neden olduğu aktarıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)