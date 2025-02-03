İsrail, Golan Tepeleri'nde yeni askeri üsler inşa ediyor

AA

Suriye’de Beşar Esad rejiminin devrilmesi, ülkede yıllardır süren iç savaşın en kritik dönemeçlerinden biri oldu.

Bu süreçte muhalifler yıllardır Suriye topraklarını işgal eden terör örgütleri ile çatışırken, bu karmaşa hali İsrail'e fırsat çıkardı.

Suriye'deki karışıklıktan istifade eden İsrail, 1974’te silahtan arındırılmış bölge olarak belirlenen tampon bölgeyi fiilen kontrolü altına aldı.

Ardından Golan Tepeleri'nde askeri varlığını artırarak bölgede kalıcı bir güç haline gelen İsrail, buradaki varlığının geçici olduğunu Suriye'deki durum netleştiğinde Golan Tepeleri'nden çekileceklerini açıklamıştı.

Ancak İsrail'in bu iddiası, ABD merkezli gazete Washington Post'un elde ettiği uydu görüntüleriye yalanlandı.

"İSRAİL, GOLAN TEPELERİ'NDE ASKERİ ÜS İNŞA ETTİ"

Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, Suriye'deki varlığının geçici olduğunu öne süren İsrail'in, işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde iki yeni askeri üs inşa ettiğini yazdı.

WP, uydu görüntülerine ve bu görüntüleri yorumlayan uzmanların görüşlerine dayandırarak İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde askeri açıdan genişleme faaliyetlerinin ispatlandığına ilişkin haber yayımladı.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Görüntüler, İsrail'in Suriye'ye ait Golan Tepeleri'nde bölge sakinlerine ve uluslararası topluma bölgedeki varlığının geçici olacağını iddia etmesine rağmen iki askeri üs kurmaya başladığını ortaya koydu.

Washington Post tarafından incelenen uydu görüntüleri, duvarlarla çevrili İsrail üssünde yarım düzineden fazla bina ve araç ile bu üssün yaklaşık 8 kilometre güneyinde benzer inşaat alanını gösteriyor.

ÜÇ ASKERİ ÜS KURABİLİRLER

Yerel halkı endişelendiren her iki üs de yeni toprak yollarla İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ndeki topraklara bağlanıyor.

İlk üssün birkaç kilometre güneyinde ise WP'ye konuşan uzmanların "üçüncü askeri üs" olarak yorumladığı, temizlenmiş arazi görülüyor. Bu iki üs ve temizlenmiş arazi, 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölge olarak belirlenen yerde bulunuyor.

Uydu görüntülerinde ayrıca Kuneytra ilinin yaklaşık 16 kilometre güneyinde, tampon bölge ile Kodana köyü arasındaki yeni yol dikkati çekiyor.

Uydu görüntülerini kullanarak askeri olayları belgeleyen ve analiz eden Contested Grounds'tan William Goodhind, ilk üssün gözlem için, ikincisinin ise bölgedeki yollara daha iyi erişim sağlanması amacıyla kullanılabileceğini belirterek temizlenmiş arazide de üçüncü askeri üssün kurulabileceğini kaydetti.

İSRAİL'E 'GERİ ÇEKİLİN' ÇAĞRISI

Suriye'deki yeni yönetimin Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, İsrail'in Suriye'ye ait toprakları işgalini "Suriye halkına karşı ihlal" olarak tanımlamıştı.

İsrail'in işgalinin meşru olmadığını dile getiren Ebu Kasra, "(İsrail'in) İran'la problemi vardı, onları İran'dan kurtardık." ifadesini kullanmıştı.

Ebu Kasra, Tel Aviv'in vatandaşlarını "önceki pozisyonlarından" koruyabileceğini kaydederek İsrail'in Suriye'ye ait işgal edilen topraklardan çekilmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.