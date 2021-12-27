İsrail, Golan'daki yerleşimleri iki katına çıkaracak

Başbakan Bennett, Golan Tepeleri'nde yeni Yahudi yerleşim birimleri inşa edeceklerini belirtti.

İsrail'in haftalık kabine toplantısı, Başbakan Naftali Bennett başkanlığında işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki Mevo Hama yerleşim biriminde gerçekleştirildi.

Bennett, buradaki Yahudi yerleşim birimlerinin sayısını iki katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

GOLAN TEPELERİ'NDEKİ HEDEFİNİ AÇIKLADI

Başbakan Bennett, yaptığı konuşmada, "Yıllardan beri Golan Tepeleri'ndeki yerleşim birimlerinde durgunluk yaşanıyor. Burada bir açığımız var ve bunu kapatmalıyız. Hedefimiz, Golan Tepeleri'ndeki Yahudi yerleşim birimlerinin sayısını iki katına çıkarmak. Sağ ve sol partilerden bakanların burada yan yana oturması gerçekten çok etkileyici. Golan Tepeleri'nin güçlendirilmesi bizi bir araya getiren bir ilke." dedi.

317 MİLYON DOLARLIK PLAN

Bennett, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıdığını ve Joe Biden yönetiminin de bu politikada bir değişiklik olmadığını açıkladığını dile getirdi.

İsrail hükümetinin, Golan Tepeleri'ni "kalkındırma planını" onaylaması bekleniyor. 1 milyar şekele (317 milyon dolar) mal olacak planla Golan'ın, İsrail'deki yenilenebilir enerji teknolojilerinin başkenti olması hedefleniyor.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepelerini 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.