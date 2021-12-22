Batı Şeria bölgesindeki Cenin kentinde Filistinlilere ait bir araç, İsrail güçleri tarafından ateşe verildi. Araç içinde bulunan 1 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan Filistinlilere yönelik baskı ve işgal politikalarını sürdürüyor.

Batı Şeria’da yaşayan Filistinliler, sürekli olarak İsrail güçlerinin ağır saldırılarına maruz kalıyor.

Son olarak Cenin kentinde Filistinli bir sivilin araç, İsrail güçleri tarafından ateşe verildi.

ARACIN İÇİNDEKİ FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

Alev topuna dönen araç, cayır cayır yandı. Aracın içinde bulunan Filistinli 1 sivilin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

İsrail güçleri, 1 Filistinlinin aracını ateşe verdi ViDEO