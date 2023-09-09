İsrail güçleri, 16 yaşındaki Filistinli bir çocuğu öldürdü
AA

İsrail askerleri canice işledikleri cinayete bir yenisini daha ekledi.

Filistinli çocuğu öldürdüler

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 16 yaşındaki Filistinli Milad er-Rai'nin, El Halil'e bağlı el-Arub Mülteci Kampı'nın girişinde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle göğsünden vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Öldürülen çocuğun cesedinin Beytüllahim kentindeki Yemame Hastanesi'ne nakledildiği kaydedildi.

İsrail ordusundan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)