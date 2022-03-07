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İsrail güçleri 2 çocuğu alıkoydu
Al Isawiya bölgesinde İsrail askerleri 2 Filistinli çocuğu alıkoydu. Askerlerin çocukları haykırışlarına aldırış etmeden çekiştirmesi dikkatleri çekti.
- İHA
- 07.03.2022 - 11:36
İsrail güçleri Kudüs yakınlarında bulunan Bab Al-Amud’da Filistinli bir kız çocuğu darp etmiş ve yaralamıştı.
Bu kez ise İsrail güçleri Al Isawiya bölgesinde 2 küçük Filistinli çocuk alıkoydu.
İsrail askerlerinin, korkan çocukların ağlayışlarına aldırış etmeden götürmeye çalışması dikkat çekti.
2 ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI
Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin 2 çocuğu gözaltına alarak Kudüs’te bulunan soruşturma merkezlerine götürdüğü belirtildi.
Yetkililer, Şubat ayı boyunca 165 Filistinlinin gözaltına alındığını açıklamıştı.