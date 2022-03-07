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    İsrail güçleri 2 çocuğu alıkoydu

    Al Isawiya bölgesinde İsrail askerleri 2 Filistinli çocuğu alıkoydu. Askerlerin çocukları haykırışlarına aldırış etmeden çekiştirmesi dikkatleri çekti.
    • İHA
    • 07.03.2022 - 11:36
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    İsrail güçleri 2 çocuğu alıkoydu

    İsrail güçleri Kudüs yakınlarında bulunan Bab Al-Amud’da Filistinli bir kız çocuğu darp etmiş ve yaralamıştı.

    Bu kez ise İsrail güçleri Al Isawiya bölgesinde 2 küçük Filistinli çocuk alıkoydu.

    İsrail askerlerinin, korkan çocukların ağlayışlarına aldırış etmeden götürmeye çalışması dikkat çekti.

    2 ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

    Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin 2 çocuğu gözaltına alarak Kudüs’te bulunan soruşturma merkezlerine götürdüğü belirtildi.

    Yetkililer, Şubat ayı boyunca 165 Filistinlinin gözaltına alındığını açıklamıştı.


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