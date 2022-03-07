İsrail güçleri 2 çocuğu alıkoydu

Al Isawiya bölgesinde İsrail askerleri 2 Filistinli çocuğu alıkoydu. Askerlerin çocukları haykırışlarına aldırış etmeden çekiştirmesi dikkatleri çekti.

İsrail güçleri Kudüs yakınlarında bulunan Bab Al-Amud’da Filistinli bir kız çocuğu darp etmiş ve yaralamıştı.

Bu kez ise İsrail güçleri Al Isawiya bölgesinde 2 küçük Filistinli çocuk alıkoydu.

İsrail askerlerinin, korkan çocukların ağlayışlarına aldırış etmeden götürmeye çalışması dikkat çekti.

2 ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin 2 çocuğu gözaltına alarak Kudüs’te bulunan soruşturma merkezlerine götürdüğü belirtildi.

Yetkililer, Şubat ayı boyunca 165 Filistinlinin gözaltına alındığını açıklamıştı.