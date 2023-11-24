İsrail güçleri, ateşkesin ilk dakikasına kadar Gazze'yi vurdu Savaş uçaklarının Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda bir Filistinli çocuk yaralandı. Yaralanan çocuk hastaneye getirildi.

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AA

İsrail ve Hamas arasında insani ara mutabakatı sağlandı.

Gazze'de bu sabah saatlerinde ateşkes başladı.

Buna göre, saldırılar 4 günlüğüne durdurulacak, esir takası ve insani yardıma imkan sağlanacak.

Katar Dışişleri Bakanlığının açıkladığı mutabakat planına göre, insani yardımlar Gazze'ye nakledilmeye başlandı.

İsrail, ilk dakikaya kadar vurdu

Bir diğer yandan İsrail ordusu, ateşkesin ilk dakikalarına kadar bölgeyi vurmaya devam etti.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, bir Filistinli çocuk yaralandı. Yaralanan çocuk hastaneye getirildi.

Bu esnada enkazdan çıkarılan çocuğun acı içerisindeki ağlayışı kameraya yansıdı.

1,7 milyon insan yerinden edildi

Birleşmiş Milletler'in (BM) açıkladığı rakamlara göre, İsrail'in ablukayı sıkılaştırdığı ve aralıksız saldırdığı Gazze Şeridi'nde 1,7 milyon insan yerinden edilmiş durumda.

İnsani felaket ve yıkımın ağır olduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve kuzeybatısında kaldığı ifade edilen on binlerce Filistinli için yardımların gönderilmesine ilişkin henüz bir plan açıklanmadı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)