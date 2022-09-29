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    İsrail güçleri Barı Şeria'da okulu basıp öğrencilere saldırdı

    El Halil kentinde El-Haciriyye İlkokulu’na baskın düzenleyen İsrail askerleri, öğrencilere saldırdı. 2 öğrenci, gözaltına alındı.
    • 29.09.2022 - 17:44
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 17:51
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    İsrail güçleri Barı Şeria'da okulu basıp öğrencilere saldırdı

    İsrail askerleri, Batı Şera’daki El Halil kentinde işgal politikası uygulamaya devam ediyor…

    El Halil’in Eski Şehir bölgesinde yer alan El-Haciriyye İlkokulu’na İsrail askerlerinden oluşan bir birlik tarafından baskın düzenlendi.

    Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, askerlerin iki öğrenciyi okuldan zorla alarak saatlerce gözaltında tuttuğu belirtildi.

    Öğretmen ve öğrencilere biber gazı sıkıldı

    AA’nın haberine göre; sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de İsrail askerlerinin, okula baskın yapmalarını ve sınıflara girmelerini engellemeye çalışan öğretmen ve öğrencilere saldırarak bazılarına biber gazı sıkması büyük tepki çekti.

    İsrail güçleri Barı Şeria'da okulu basıp öğrencilere saldırdı VİDEO


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