İsrail güçleri, Cenin'e düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürdü Yılbaşından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı noktalarına düzenlenen baskınlarda İsrail askerleri, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 77 Filistinliyi öldürdü.

Filistin'de günlerdir şiddetli anlar yaşanıyor.

Bir kez daha zoru kullanan İsrail ordusu, baskınlarını sürdürüyor.

Son olarak Cenin Mülteci Kampı'na düzenlenen baskında 6 Filistinli öldürülmüş, 3'ü ağır 26 kişi de yaralanmıştı.

Cenin ve çevredeki hastanelere nakledilen yaralıların tedavileri sürerken, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde toplanan Filistinliler yaşananları protesto etti.

Çatışmalar yeniden başladı

Ardından İsrail güçleri de protestoya katılanlara müdahale etti.

Sert çatışmaların başladığı kentte, göstericiler taş atıp lastik yakarak karşılık verdi.

İsrail ordusu, yılbaşından bu yana Filistinli nüfusun yoğunlukta yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı noktalarında baskın ve gözaltı operasyonlarını artırdı.

Gerçek mermi ile müdahale ediliyor

İsrail askerleri, baskınları protesto eden Filistinlilere plastik merminin yanı sıra sık sık gerçek mermi ile müdahale ediyor. Batı Şeria'nın kuzeyindeki özellikle Cenin ve Nablus gibi bölgelerde de Filistinli silahlı gruplar ve İsrail askerleri arasında çatışmalar çıkıyor.

İsrail güçlerinin 22 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus'a birkaç noktadan düzenlediği baskın, bölgede gerilimi yeniden tırmandırmıştı.

Toplu intikam saldırıları

Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını kuşatan İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahalede bulunmuş, biri çocuk, ikisi yaşlı olmak üzere 11 Filistinliyi öldürmüş, 6'sı ağır 100'den fazla Filistinliyi yaralamıştı.

Nablus’taki kanlı baskının ardından, 26 Şubat’ta Huvvara beldesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 Yahudi yerleşimci öldürülmüştü.

Olayın ardından yüzlerce fanatik Yahudi, İsrail ordusunun gözetiminde Huvvara'ya baskın düzenleyerek Filistinlilere karşı "toplu intikam" saldırıları gerçekleştirmişti.

3 ayda 77 Filistinli öldürüldü

Yerleşimciler, beldede onlarca ev, iş yeri ve aracı kundaklamış, bazı Filistinlileri linç girişiminde bulunarak yaralamış, 1 Filistinliyi ise öldürmüştü.

İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu yılbaşından itibaren aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 77 Filistinli öldürüldü.