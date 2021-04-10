İsrail güçleri, Filistinli çocuğu plastik mermi ile gözünden vurdu

İsrail güçleri, Filistinli çocuğu plastik mermi ile gözünden vurdu

13 yaşındaki Filistinli, etrafa bakındığı sırada plastik merminin hedefi oldu.

İsrail, işgal ettiği Filistin topraklarında sivillere karşı zulmüne devam ediyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Bab Al-Zawiya bölgesinde bulunan bir manav dükkanı, İsrail askerinin attığı plastik mermilerin hedefi oldu.

Atılan mermiler, dükkanda bulunan 13 yaşındaki İzzüddin El Batş'ın sağ gözüne isabet etti.

GÖZÜNDE BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çocuğun tezgah arkasından dışarıyı izlediği, kısa süre sonra can havliyle kaçtığı görülüyor.

13 yaşındaki El Batş, saldırı sonrası El Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hastane yetkilileri plastik merminin El Batş'ın gözüne isabet ettiğini ve gözünde büyük bir hasar bıraktığını belirtti.

İsrail güçleri, Filistinli çocuğu plastik mermi ile gözünden vurdu ViDEO

GÖZÜNÜ KAYBEDECEK ENDİŞESİ

Çocuğun babası Nidal El Batş ise çocuğunun gözünü kaybetmesinden endişe duyduğunu ifade etti.

Bab Al-Zawiya bölgesinde yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini protesto eden Filistin gençler ve çocuklar ile işgalci İsrail askerleri arasında sık sık gerginlik yaşanıyor.

İsrail askerleri plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, Filistinliler ise taşla karşılık veriyor.