Euro
9.7032
-0.14%
Dolar
8.1546
0.27%
Altın
457.35
-0.42%
Borsa
1.417
0%
Bitcoin
486.849
1.48%
EXEN Coin
22.72
-2.48%
3ºC
İstanbul
Açık 3 C

    İsrail güçleri, Filistinli çocuğu plastik mermi ile gözünden vurdu

    13 yaşındaki Filistinli, etrafa bakındığı sırada plastik merminin hedefi oldu.
    • İHA
    • 10.04.2021 - 11:16
    • Güncelleme : 10.04.2021 - 11:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İsrail güçleri, Filistinli çocuğu plastik mermi ile gözünden vurdu

    İsrail, işgal ettiği Filistin topraklarında sivillere karşı zulmüne devam ediyor.

    İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Bab Al-Zawiya bölgesinde bulunan bir manav dükkanı, İsrail askerinin attığı plastik mermilerin hedefi oldu.

    Atılan mermiler, dükkanda bulunan 13 yaşındaki İzzüddin El Batş'ın sağ gözüne isabet etti.

    GÖZÜNDE BÜYÜK HASAR OLUŞTU

    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çocuğun tezgah arkasından dışarıyı izlediği, kısa süre sonra can havliyle kaçtığı görülüyor.

    13 yaşındaki El Batş, saldırı sonrası El Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hastane yetkilileri plastik merminin El Batş'ın gözüne isabet ettiğini ve gözünde büyük bir hasar bıraktığını belirtti.

    İsrail güçleri, Filistinli çocuğu plastik mermi ile gözünden vurdu ViDEO

    GÖZÜNÜ KAYBEDECEK ENDİŞESİ

    Çocuğun babası Nidal El Batş ise çocuğunun gözünü kaybetmesinden endişe duyduğunu ifade etti.

    Bab Al-Zawiya bölgesinde yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini protesto eden Filistin gençler ve çocuklar ile işgalci İsrail askerleri arasında sık sık gerginlik yaşanıyor.

    İsrail askerleri plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, Filistinliler ise taşla karşılık veriyor.

    İsrail güçleri, Filistinli çocuğu plastik mermi ile gözünden vurdu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir