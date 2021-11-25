İsrail güçleri, Kudüs'te Filistinlilere saldırı düzenledi

Filistinlilerin bulunduğu bölgeye baskın düzenleyen işgal güçleri, 63 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Filistinliler, İsrail güçlerinin saldırısına uğradı.

İşgal altındaki Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan beldesine baskın düzenleyen İsrail güçleri, çok sayıda Filistinli'yi yaraladı.

63 FİLİSTİNLİ YARALANDI



Filistinli gençlere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale edildi.

Kudüs'teki Al-Amal Derneği tarafından yapılan açıklamada, çıkan çatışmalarda 63 Filistinli'nin yaralandığı, bunlardan 3'üne plastik mermilerin isabet ettiği, 60'ının ise gazdan etkilendiği ifade edildi.

BİR FİLİSTİNLİ GÖZALTINDA

Yaralananlar arasında iki sağlık çalışanının da bulunduğunu belirten Al-Aman, bunlardan birinin plastik mermiyle yaralandığını, diğerinin ise gazdan etkilendiğini kaydetti.

Ayrıca Kudüs'teki yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin Kudüs'te yer alan Al-Isawiya bölgesinde Mansour Mahmoud adlı bir Filistinliyi gözaltına aldığını aktardı.



