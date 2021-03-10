İsrail güçleri, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri'yi gözaltına aldı

Şeyh Sabri'nin evine baskın düzenleyen İsrail polisleri, gerekçe göstermeden Mescid-i Aksa İmam Hatibi'ni gözaltı merkezine götürdü.

İşgalci İsrail polisleri, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri’nin evine baskın düzenledi.

Şeyh Sabri’nin bir aile üyesi, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Es-Suvvane Mahallesi'nde bulunan evine girdiğini söyledi.

GEREKÇE GÖSTERİLMEDEN GÖZALTINA ALINDI

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, İsrail polislerinin Şeyh Sabri’yi hiçbir gerekçe göstermeden gözaltına aldığını ve Batı Kudüs’teki "Russian Compound" (El-Meskubiyye) gözaltı merkezine götürdüğünü aktardı.

Şeyh İkrime Sabri, dün Filistinlilere İsra ve Miraç Kandili münasebetiyle Filistinlilere Harem-i Şerif'e gelme çağrısı yapmıştı.

Eski Kudüs-Filistin Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini de yürüten Şeyh Sabri, daha önce de İsrail güçlerince defalarca gözaltına alınmıştı.

İsrail makamları, zaman zaman Sabri'ye Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırma cezası da uyguluyor.