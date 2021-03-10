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- İsrail güçleri, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri'yi gözaltına aldı
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri'yi gözaltına aldı
- AA
- 10.03.2021 - 11:37
- Güncelleme : 10.03.2021 - 11:45
İşgalci İsrail polisleri, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri’nin evine baskın düzenledi.
Şeyh Sabri’nin bir aile üyesi, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Es-Suvvane Mahallesi'nde bulunan evine girdiğini söyledi.
GEREKÇE GÖSTERİLMEDEN GÖZALTINA ALINDI
İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, İsrail polislerinin Şeyh Sabri’yi hiçbir gerekçe göstermeden gözaltına aldığını ve Batı Kudüs’teki "Russian Compound" (El-Meskubiyye) gözaltı merkezine götürdüğünü aktardı.
Şeyh İkrime Sabri, dün Filistinlilere İsra ve Miraç Kandili münasebetiyle Filistinlilere Harem-i Şerif'e gelme çağrısı yapmıştı.
Eski Kudüs-Filistin Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini de yürüten Şeyh Sabri, daha önce de İsrail güçlerince defalarca gözaltına alınmıştı.
İsrail makamları, zaman zaman Sabri'ye Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırma cezası da uyguluyor.