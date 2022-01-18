Ramallah kentinde bulunan bir okula giren İsrail güçleri, 2 öğrenciyi gözlerini bağlayarak gözaltına aldı.

Filistin’in Batı Şeria bölgesinde bulunan Ramallah kentinde bulunan Deir Nidham köyünde bulunan bir okula, İsrail güçleri tarafından baskın yapıldı.

Ramez al-Tamim ve Ahmad al-Tamimi isimli iki öğrenci, gözleri bağlanarak gözaltına alındı.

OKUL PERSONELİNE SALDIRI

İsrail güçleri, kendilerine engel olmak isteyen okul personeline saldırdı.

İsrail güçlerinin ve Filistin’de bulunan İsraillilerin eğitim odaklı yaptığı çeşitli saldırıların, çocukların eğitim ve gelişim hakkını engellemeye yönelik olduğu biliniyor.

İsrail güçleri, okula baskın yaptı VİDEO

