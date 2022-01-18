Euro
15.4684
0.88%
Dolar
13.5972
1.19%
Altın
793.4850
0.94%
Borsa
2,006.30
-3.81%
Bitcoin
569.516
-1.76%
BTXN Coin
33.39
0.84%
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C

    İsrail güçleri, okula baskın yaptı

    Ramallah kentinde bulunan bir okula giren İsrail güçleri, 2 öğrenciyi gözlerini bağlayarak gözaltına aldı.
    • İHA
    • 18.01.2022 - 16:45
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 16:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İsrail güçleri, okula baskın yaptı

    Filistin’in Batı Şeria bölgesinde bulunan Ramallah kentinde bulunan Deir Nidham köyünde bulunan bir okula, İsrail güçleri tarafından baskın yapıldı.

    Ramez al-Tamim ve Ahmad al-Tamimi isimli iki öğrenci, gözleri bağlanarak gözaltına alındı.

    OKUL PERSONELİNE SALDIRI

    İsrail güçleri, kendilerine engel olmak isteyen okul personeline saldırdı.

    İsrail güçlerinin ve Filistin’de bulunan İsraillilerin eğitim odaklı yaptığı çeşitli saldırıların, çocukların eğitim ve gelişim hakkını engellemeye yönelik olduğu biliniyor.

    İsrail güçleri, okula baskın yaptı VİDEO

    İsrail güçleri, okula baskın yaptı #1

    İsrail güçleri, okula baskın yaptı #2

    İsrail güçleri, okula baskın yaptı #3

    İsrail güçleri, okula baskın yaptı #4

    İsrail güçleri, okula baskın yaptı #5


    Görüş Bildir