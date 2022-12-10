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    İsrail güçleri, son 3 haftada 20 Filistinliyi öldürdü

    İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarında, son 3 haftada 20 Filistinli hayatını kaybetti.
    • 10.12.2022 - 14:41
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    İsrail güçleri, son 3 haftada 20 Filistinliyi öldürdü

    Filistin merkezli Quds News'te yer alan habere göre, İsrail güçleri son dönemde Filistinlilere yönelik saldırılarını artırdı.

    İşgal altındaki Batı Şeria'daki baskın ve saldırılar nedeniyle bölgede tansiyon da tırmanıyor.

    20 Filistinli yaşamını yitirdi

    İsrail güçlerinin saldırılarında son 3 haftada, 20 Filistinli yaşamını yitirdi.

    İsrail güçlerinin, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık Filistinlilerin yaşadığı mahallelere düzenlediği ölüm ya da yaralanmalarla sonuçlanan bu baskınları bölgede gerginliğe yol açıyor.

    İsrail güçleri, son 3 haftada 20 Filistinliyi öldürdü #1

    2022'de 217 Filistinli öldürüldü

    Filistin Sağlık Bakanlığı, 8 Aralık'ta, sene başından bu yana İsrail güçlerince öldürülen Filistinli sayısının; 52'si Gazze'de, 165'i Batı Şeria'da olmak üzere 217'ye yükseldiğini açıklamıştı.

    Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sinan el-Mecali de 9 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlara tepki göstermiş ve bunun bölgeyi yeni bir şiddet sarmalına sürükleyebileceği uyarısında bulunmuştu.

    İsrail güçleri, son 3 haftada 20 Filistinliyi öldürdü #2

    "Son yıllardaki en yüksek Filistinli şehit sayısına tanık olundu"

    Mısır Dışişleri Bakanlığından aynı gün yapılan açıklamada ise Filistin halkını hedef alan ve artışa geçen şiddet olayları karşısında derin endişe duyulduğu vurgulanırken, "Bu yıl, 200'den fazla şehitle, son yıllardaki en yüksek Filistinli şehit sayısına tanık olundu." ifadelerine yer verilmişti.

    İsrail güçleri, son 3 haftada 20 Filistinliyi öldürdü #3


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