İsrail güçlerince öldürülen 6 Filistinlinin cenazesine on binlerce kişi katıldı

İsrail güçlerinin gece saatlerinde düzenlediği baskınlarda öldürülen 6 Filistinli, işgal altındaki Batı Şeria'da on binlerce kişinin katıldığı cenaze törenleriyle toprağa verildi.

Batı Şeria'da İsrail güçlerince öldürülen 6 Filistinliden 5'inin naaşı, Nablus'taki Rafidya Devlet Hastanesi'nden alınarak Garbiyye Mezarlığı'na götürüldü.

Filistin devlet televizyonu; 31 yaşındaki Vedi el-Havah, 35 yaşındaki Hamdi Şeref, 26 yaşındaki Ali Anter, 30 yaşındaki Hamdi Kayyim ve 27 yaşındaki Meşal Zahi Ahmed Bağdadi için düzenlenen cenaze törenine on binlerce kişinin katıldığını duyurdu.

Binlerce kişi katıldı

İsrail askerlerince öldürülen 20 yaşındaki Kusay et-Temimi de Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Nebi Salih bölgesinde, binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

6 Filistinli öldü, 33 kişi yaralandı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da "Aslanların İni" adlı silahlı gruba yönelik gece saatlerinde düzenlediği baskınlarda 6 Filistinli öldürülmüş, 33 Filistinli yaralanmıştı.

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Batı Şeria'daki bu saldırılarını "savaş suçu" olarak nitelemiş ve yansımalarından İsrail hükümetinin sorumlu olduğunu belirtmişti.