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    İsrail güçlerinin, Batı Şeria'daki baskında yaraladığı Filistinli bir genç öldü

    İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki bir köye düzenlediği baskında yaralanan Filistinlilerden birinin hayatını kaybettiği belirtildi.
    • 16.10.2022 - 04:33
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    İsrail güçlerinin, Batı Şeria'daki baskında yaraladığı Filistinli bir genç öldü

    İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki baskınları devam ediyor.

    Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin dün Selfit kentine bağlı Garave Beni Hasan köyüne baskını sırasında göğsünden yaralanan Mücahid Ahmed Muhammed Davud'un öldüğü bilgisi geçildi.

    Sağlık Bakanlığının dünkü açıklamasında, İsrail güçlerinin, Garave Beni Hasan köyüne baskını sırasında, 2 Filistinliyi göğsünden vurduğu ve yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtilmişti.

    10 kişi yaralandı

    Köy sakinlerinden Filistinli gazeteci Muin Reyyan ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, baskın sırasında 10 Filistinlinin yaralandığını aktarmıştı.

    İsrail güçlerinin, Batı Şeria daki baskında yaraladığı Filistinli bir genç öldü #1


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