İsrail güçlerinin darbettiği 80 yaşındaki Filistinli, yaşamını yitirdi

Celceliye köyüne İsrail güçleri tarafından düzenlenen baskında, 80 yaşındaki Ömer Abdulmecid Esad kelepçeli halde darbedildi. Esad, hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi.

Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Celceliye Köyü Belediye Meclisi Başkanı Fuad Fattum, İsrail güçlerinin köye baskın düzenlediğini ve Ömer Abdulmecid Esad'ı (80) kelepçeli halde darbettiğini söyledi.

İsrail askerlerinin bir süre sonra köyden ayrıldığını aktaran Fattum, köylülerin yaşlı Filistinliyi inşaat halindeki bir evde yerde bulduklarını dile getirdi.

Fattum, köy halkı tarafından Ramallah'taki bir hastaneye nakledilen 80 yaşındaki Esad'ın kurtarılamadığını kaydetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Esad'ın hastaneye ulaştırıldığında vefat etmiş olduğunu aktarıldı. İsrail ordusundan olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

“TERÖR İDEOLOJİSİNİ YANSITAN BU SUÇU KINIYORUZ”

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail askerlerinin Esad'ın ölümüne yol açan saldırgan davranışını kınadı. Iştiyye, yayımladığı yazılı açıklamada, "Ebu Hani (Ömer Abdulmecid Esad) bugün şafak vakti işgal askerlerinin saldırısına uğraması sonucu şehit oldu. İşgal askerleri ve yerleşimcilerin benimsediği terör ideolojisini yansıtan bu suçu kınıyoruz." ifadelerini kullandı.