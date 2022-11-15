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    İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli kız çocuğu toprağa verildi

    İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da dün öldürdüğü Filistinli kız çocuğu için cenaze töreni düzenlendi.
    • 15.11.2022 - 16:25
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 16:29
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    İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli kız çocuğu toprağa verildi

    İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Beytunya beldesine baskın yaptı.

    Baskın sırasında Filistinli 16 yaşındaki Felle Abdulaziz el-Musaleme, öldürüldü.

    Filistin devlet televizyonu, İsrail askerlerinin Beytunya'da bir araca ateş açtığını, olayda bir kişinin hayatını kaybettiğini, diğer kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.

    Toprağa verildi

    Filistinli kız çocuğunun naaşı, bugün cenaze konvoyu eşliğinde El-Halil kentinin güneyindeki Beyt Ava beldesine getirildi.

    Felle Abdulaziz el-Musaleme, burada düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

    Törene katılanlar da, İsrail ihlallerine tepki gösterdikleri sloganlar attı.

    İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli kız çocuğu son yolculuğuna uğurlandı VİDEO

    İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli kız çocuğu toprağa verildi #1

    İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli kız çocuğu toprağa verildi #2

    İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli kız çocuğu toprağa verildi #3

    İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli kız çocuğu toprağa verildi #4

    İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli kız çocuğu toprağa verildi #5

    İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli kız çocuğu toprağa verildi #6

    İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli kız çocuğu toprağa verildi #7

    İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli kız çocuğu toprağa verildi #8


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