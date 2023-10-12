İsrail halkı, su ve elektrik kesintisiyle mücadele veren Gazze ile dalga geçti Pazartesi gününden bu yana abluka altına alınan ve elektrik ve su kesintisine uğrayan Gazze ile dalga geçen İsrailli sosyal medya kullanıcısı tepki çekti.

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ensonhaber.com

Son dönemlerde türlü krizlere tanıklık eden dünya, bu kez de Filistin-İsrail arasındaki savaşı takip ediyor.

7 Ekim sabahı Hamas güçlerinin İsrail'e karşı bir operasyon başlatması sonrasında Orta Doğu kan gölüne döndü.

İsrail'in de karşılık vermesiyle çatışmalar hız kazanırken iki bölgede de can kayıpları artıyor.

Savaş tüm hararetiyle devam ederken Gazze, İsrail tarafından pazartesi gününden itibaren abluka altına alındı.

Abluka altındaki Gazze'de elektrik ve su kesintisi

İsrail Savunma Bakanı Yoan Gallant, "Elektrik, gıda, su, yakıt verilmeyecek." ifadelerini aktardı.

Savaş ortamının elektrik ve su kesintisiyle daha da etkilediği Gazze'de zor günler geçiriliyor.

İsrailli dalga geçti

Bir diğer yandan Gazze'de su kesintisi ile hayati bir mücadele verilirken, İsrail'de akılalmaz bir görüntü ortaya çıktı.

İsrail halkı, günlerdir elektriği ve suyu kesik olan Gazze ile dalga geçmeye başladı.

Öyle ki İsrailli sosyal medya kullanıcısının, evinde su ve elektrik kullanırken çektiği videoları paylaşması tepki çekti.