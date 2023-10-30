İsrail, Hamas'ın elindeki esir sayısını 239 olarak açıkladı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elindeki esir sayısının 239 olduğunu duyurdu.

AA & Ensonhaber

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hamas'ın elindeki esirlerin sayısına ilişkin güncel bilgileri verdi.

Gazze'de alıkonulan 239 kişinin bulunduğunu ve ailelerine bilgi verdiklerini kaydeden Hagari, bunlar arasında yabancı işçilerin de olduğunu belirtti.

Hagari, Hamas'ın Gazze sorumlusu olan Yahya Sinvar'ı da takibe aldıklarını ve buluncaya kadar da takibe devam edeceklerini aktardı.

"Kara operasyonunu tedrici olarak genişletiyoruz"

Gazze'ye yönelik kara harekatına da değinen Hagari, "Kara operasyonunu tedrici olarak genişletiyoruz. Askerlerimizin hayatını garanti altını almak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Hagari, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki operasyonlarında Hamas'ın taktik düzeyindeki komutanları da dahil olmak üzere onlarca silahlı unsurunun öldürüldüğünü ifade etti.

İsrail, daha önce Gazze Şeridi yakınlarında aralarında asker ve polisin de olduğu 230'dan fazla kişinin Hamas'ın elinde olduğunu belirtmişti.