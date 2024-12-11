İsrail hapishanelerinde Filistinli tutuklular zehirlendi

AA

İsrail hapishanelerinde işkence, şiddet​ ve zulüm her geçen gün artıyor.

Gazze topraklarında soykırımını sürdüren İsrail, masum Filistinli sivilleri sebepsiz yere tutukluyor ve gözaltına alıyor.

Esir alınan siviller, tutuldukları hapishanelerde akılalmaz işkencelere maruz kalıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinde zulme uğrayan Filistinli mahkumlara ilişkin bir açıklama yaptı.

9 FİLİSTİNLİ MAHKUM ZEHİRLENDİ

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Etzion Hapishanesi'nde tutulan 9 Filistinlinin zehirlendiği belirtildi.

Filistinli tutukluların yemekten zehirlendikleri bilgisi verilen açıklamada, "Bu, Etzion Hapishanesi'nde yaşanan ilk zehirlenme vakası değildir. Yıllardan beri Etzion Hapishanesi'nde yatan Filistinlilerde zehirlenme vakalarına rastlanıyor." ifadesi kullanıldı.

111 FİLİSTİNLİ ALIKONULUYOR

Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahine, yaptığı açıklamada, Etzion Hapishanesi'nin soruşturma merkezi olarak kullanıldığını ve halihazırda 111 Filistinlinin burada tutulduğunu söyledi.

GÖZALTINDAKİ FİLİSTİNLİ SAYISI 11 BİNİ GEÇTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 900'ü geçtiği belirtiliyor.