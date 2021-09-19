İsrail hapishanesinden kaçan 6 Filistinliden son 2’si de yakalandı

İsrail hapishanesinden kaçan 6 Filistinliden son 2’si de yakalandı

Yüksek güvenliği ile bilinen Gilboa Hapishanesi’nden tünel kazarak firar eden 6 Filistinliden son 2’si daha yakalandı.

İsrail tarafından yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi’nde tutulan 6 Filistinli tutuklu, 6 Eylül tarihinde tünel kazarak firar etmişti.

Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zubeydi ile İslami Cihad Hareketi mensubu oldukları açıklanan firar eden Filistinli tutuklulardan Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Eyhem Fuad Mahmud Abdullah el-Arıda yakalanmıştı.

BATI ŞERİA'DA YAKALANDILAR

İsrail polisi, yaptığı yazılı açıklama ile son iki tutuklunun, işgal atlındaki Batı Şeria’nın Cenin kentinde yakalandığını duyurdu.

Filistinli tutukluların kaldığı evin, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in verdiği istihbarat üzerine tespit edildiği ve herhangi bir direniş göstermeden İsrail güçlerince yakalandıkları kaydedildi.

İsrail hapishanesinden kaçan 6 Filistinliden son 2’si de yakalandı ViDEO

4 BİN 500 FİLİSTİNLİ TUTUKLU

İsrail’in Yediot Ahronot gazetesi, son iki firari Filistinli tutuklunun İslami Cihad Hareketi mensubu Yakub Nufeyat ve Eyhem Fuad Kemamci olduğunu aktardı.

İsrail Kanal 13 televizyonunun haberinde ise Şin-Bet'in verdiği istihbarat bilgisi üzerine, İsrail polisine bağlı Yamam birliği unsurlarının, firari Filistinli tutukluları yakaladığı ifade edildi.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 365'i ‘idari tutuklu’ olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.