İsrail hapishanesinden tünel kazıp kaçan 6 Filistinliden 4'ü yakalandı

İsrail'deki Gilboa Hapishanesi'nden 6 Eylül'de tünel kazarak 6 kişi kaçtıktan sonra yakalanan 4 Filistinli mahkemeye çıkarıldı.

İsrail'in en yüksek güvenlikli cezaevi olarak bilinen Gilboa’dan kaçan 6 Filistinli tutukludan 4'ü yakalandı.

4 tutuklu Filistinli, yoğun güvenlik önlemleri altında İsrail’in kuzeyindeki Nasıra kentindeki mahkemeye getirildi.

MAHKUMLAR İÇİN DESTEP GÖSTERİSİ

Basına kapalı yapılan duruşma öncesi bir grup İsrail vatandaşı Filistinli, mahkeme önünde tutuklulara destek gösterisi düzenledi.

Filistin bayrağı açan göstericiler, tutukluların serbest bırakılması için sloganlar attı.

İsrail hapishanesinden kaçan Filistinli tutuklulara destek gösterisi-vİDEO

HER BİR TUTUKLU TEK VE 10 POLİSLE HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Yakalanan Filistinliler hakim karşısına ayrı ayrı çıkarıldı.

Mehkemede tutukluların her birinin başında yaklaşık 10 polisin beklemesi de dikkat çekti.

6 TUTUKLU, TÜNEL KAZARAK KAÇMIŞTI

Filistinli 6 tutuklu 6 Eylül sabahı, İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesinden tünel kazarak kaçmıştı.

Hapisten kaçan Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zübeydi ile İslami Cihad Hareketi mensubu, Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri, Eyhem Fuad Mahmud Abdullah el-Arıda yakalanmıştı.

2 TUTUKLU HALEN ARANIYOR

Hapisten kaçan diğer iki Filistinli tutuklu Eyhem Fuad Kemamci ve Yakub Nufeyat henüz bulunamadı.

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