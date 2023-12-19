İsrail havacılığı zorda: Ben Gurion'da 600 personel ücretsiz izne gönderildi Gazze'ye saldırıların yol açtığı ekonomik kriz, İsrail'deki havalimanında kendini gösterdi. Yüzlerce çalışan, yaşanan sıkıntıdan etkilendi.

AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze'ye kanlı saldırıları, Tel Aviv yönetimine zorda bıraktı.

Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yönelik İsrail kamuoyundaki baskı, her geçen gün artıyor.

Saldırılar nedeniyle ülke ekonomisi de ciddi hasar almış durumda. Bu durum, İsrail havacılığında kendini gösterdi.

Havalimanında kriz: Çalışanlara ücretsiz izin

Ben Gurion Havalimanı'nda yüzlerce personel, saldırıların getirdiği ekonomik sıkıntı nedeniyle ücretsiz izne çıkarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, başkent Tel Aviv'deki havalimanı, Gazze'ye saldırılar sonrası zor durumda kaldı.

Bu kapsamda İsrail Havalimanları İdaresi'nin, havalimanı çalışanlarıyla görüşmeler yaparak çeşitli kararları ilettiği aktarıldı.

600 personel ücretsiz izne gönderildi

Buna göre 600 personelin ücretsiz izne çıkarıldığı, 1000 kişinin işinde de yüzde 25 azaltmaya gidilerek kısmi süreli çalışmaya geçmelerine karar verildiği kaydedildi.

İsrail'e uçuşlarda çarpıcı düşüş

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana uluslararası çok sayıda hava yolu şirketi, İsrail havalimanından çift yönlü uçuşları durdurmuş ya da azaltmıştı.

Gazze'ye saldırıların bilançosu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 453 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 129’u karadan işgal sürecinde olmak üzere 461 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.