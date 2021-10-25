İsrail, ikisi çocuk 13 Filistinliyi gözaltına aldı

Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te çeşitli bölgelerde baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, aralarında 10 yaşlarında 2 çocuğun da bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail, Filistinlilere yönelik baskı ve işgal politikalarını sürdürüyor…

Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail güçleri tarafından Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ün çeşitli bölgelerinde baskınlar düzenlendiğini, Batı Şeria'da 10, Doğu Kudüs'te ise 3 Filistinlinin gözaltına alındığını duyurdu.

Haberde, gözaltına alınanlar arasında 10 yaşlarında 2 çocuğun da olduğu belirtildi.

KANSER HASTASI ÖĞRETMEN GÖZALTINDA

Ayrıca, Ramallah'ta Abdulbasit Maatan adlı bir öğretmenin kanser hastası olmasına rağmen gözaltına alındığına vurgu yapıldı.

FİLİSTİNLİLER ÇEŞİTLİ İDDİALAR İLE GÖZALTINA ALINIYOR

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları, günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.