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    İsrail ile BAE arasında sağlık ve medya alanında iş birliği

    İsrail, tıp alanında Birleşik Arap Emirlikleri'ne destek verecek, İsrail medyası BAE'de ofis açacak.
    • AA
    • 24.06.2021 - 06:15
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    İsrail ile BAE arasında sağlık ve medya alanında iş birliği

    İsrail'in ABD öncülüğünde Netanyahu döneminde başlattığı "Arap ülkeleriyle normalleşme süreci" devam ediyor.

    İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) bazı kurum ve kuruluşlar arasında sağlık ve medya alanında iş birliğine yönelik anlaşmalar yapıldığı bildirildi.

    İSRAİL, SANAL TIP MERKEZİ İLE DESTEK VERECEK

    İsrail'in i24News televizyonunun haberine göre, İsrail'in sanal tıp merkezi "Sheba Beyond", BAE Sağlık Bakanlığı ile iş birliği anlaşması imzaladı.

    Bu kapsamda Sheba Beyond Hastanesinin BAE'ye yönelik uzaktan sağlık hizmeti ve tıp alanında eğitimler vermesinin yanı sıra BAE'ye tıp inovasyonu konusunda destek vermesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.

    İsrail ile BAE arasında sağlık ve medya alanında iş birliği #1

    İSRAİL TELEVİZYONU DUBAİ MEDYA KENTİ'NDE

    Ayrıca İsrail'in bir başka sağlık kuruluşu Clait ile BAE Sağlık Bakanlığı ve BAE merkezli uluslararası sağlık sigortası şirketi Daman arasında da iş birliği anlaşması imzalandığı kaydedildi.

    İsrail ile BAE arasında sağlık ve medya alanında iş birliği #2

    Medya alanında ise BAE hükümetinin yayın lisansı vermesiyle i24News'in bu ülkede faaliyet gösteren ilk İsrail kanalı haline geldiği aktarıldı.

    İsrail televizyonuna "Dubai Medya Kenti" bölgesinde de bir ofis ayrıldığı belirtildi.

    İSRAİL-BAE NORMALLEŞME SÜRECİ

    BAE ile İsrail, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

    İsrail ile BAE arasında sağlık ve medya alanında iş birliği #3

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