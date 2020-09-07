İsrail ile BAE, normalleşme anlaşmasını 22 Eylül'de imzalayacak

İsrail basını, imza törenine katılacakların isimlerini açıkladı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile normalleşme anlaşmasına ilişkin bir haber paylaştı.

Haberde, iki ülke arasındaki anlaşmanın 22 Eylül'de Washington'da yapılacak törenle imzalanacağı bildirildi.

Beyaz Saray'da yapılacağı belirtilen imza törenine ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın katılacağı belirtildi.

13 EYLÜL TARİHİ DEĞİŞTİRİLDİ

İmza töreninin, 1993'te İsrail ile Filistin yönetimi arasında yapılan Oslo Anlaşması'nın yıl dönümü olan 13 Eylül'e planlandığı ancak daha sonra tarihin değiştirildiği ifade edildi.

İsrail-BAE anlaşmasının imzalanacağı tarih konusunda iki taraftan ve Washington'dan henüz açıklama yapılmadı.

İSRAİL İLE NORMALLEŞEN ÜÇÜNCÜ ARAP ÜLKESİ

İsrail basını daha önce söz konusu anlaşmanın bu ayın ortasında imzalanacağı yönünde haberlere yer vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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