İsrail ile Hamas arasında esir takasında 2. gün Gazze'de 4 günlük geçici ateşkes sonrası yapılan ilk esir takasının ardından, bugün de 14 İsrailliye karşılık 42 Filistinli serbest bırakılacak.

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İsrail ve Hamas arasındaki esir takası anlaşması kapsamında, Gazze'de 4 günlük geçici ateşkesin ardından rehine takası başladı.

Dün itibariyle, Hamas'ın elinde bulunan 13 İsrailli ile İsrail hapishanelerinde tutulan 39 Filistinli serbest bırakıldı. İsrail, Gazze Şeridi'nden serbest bırakılması planlanan esirlerin ikinci grubunun isim listesini aldı.

Bugün, 14 İsrailli ve 42 Filistinlinin serbest kalacağı açıklandı.

14 İsrailliye karşı 42 Filistinli

Dün yerel saatle 07.00’de (TSİ 08.00) başlayan insani ara 4 gün sürecek.

AFP'nin geçtiği son dakika bilgisine göre; İsrail bugün rehine takası kapsamında 42 Filistinliyi serbest bırakacak.

Hamas da buna karşılık elindeki 14 rehineyi İsrail'e verecek.

İsrail ve Hamas arasında varılan anlaşmaya göre Hamas'ın Gazze Şeridi’nde esir olarak tuttuğu 50 İsrail vatandaşına karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

BM: "7 Ekim'den beri en büyük yardım konvoyu"

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada, "Ateşkesin başlamasından bu yana Gazze'ye 137 kamyon giriş yaptı. Bu, 7 ekim'den bu yana en büyük insani yardım konvoyu oldu." ifadelerine yer verildi.

Serbest bırakılacak İsrailli esirlerin listesi İsrail'e ulaştı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Gazze Şeridi'nden bugün serbest bırakılması planlanan ikinci grup esirlerin adlarının yer aldığı listenin İsrail makamlarına ulaştığı bildirildi.

Kadın ve çocuklardan oluşan 14 İsrailli esirin bugün serbest bırakılmasının planlandığı belirtilen haberde, ikinci grupta daha fazla sayıda çocuğun yer almasının beklendiği ifade edildi.

Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

İsrail Savunma Bakanı: "İnsani aranın ardından tüm gücümüzle savaşacağız"

Savunma Bakanlığı ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İtalyan mevkidaşı Guido Crosetto ile Tel Aviv'deki Bakanlık binasında gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Gazze'de varılan uzlaşmaya ilişkin konuştu.

Gallant,

Kısa bir insani ara olacak sonrasında tüm askeri gücümüzle savaşa devam edeceğiz. Hamas'ın yok edilmesi ve esirlerin serbest bırakılması hedefini gerçekleştirinceye kadar durmayacağız. Hamas'ın elinde 240 esir var ve bu, kabul edebileceğimiz ve hoş görebileceğimiz bir şey değil.

ifadelerini kullandı.

"Tehditlere tolerans göstermeyeceğiz"

Lübnan sınırında açılan cepheye ilişkin Gallant, şunları kaydetti: