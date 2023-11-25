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İsrail ile Hamas arasında esir takasında 2. gün: Takas ertelendi

İsrail ile Hamas arasında esir takasında 2. gün: Takas ertelendi Gazze'de 4 günlük geçici ateşkes sonrası yapılan ilk esir takasının ardından, bugün de 14 İsrailliye karşılık 42 Filistinli serbest bırakılacaktı. Takas Hamas tarafından şimdilik ertelendi.