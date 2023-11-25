İsrail ile Hamas arasında esir takasında 2. gün: Takas ertelendi

İsrail ve Hamas arasındaki esir takası anlaşması kapsamında, Gazze'de 4 günlük geçici ateşkesin ardından rehine takası başladı.
Dün itibariyle, Hamas'ın elinde bulunan 13 İsrailli ile İsrail hapishanelerinde tutulan 39 Filistinli serbest bırakıldı. İsrail, Gazze Şeridi'nden serbest bırakılması planlanan esirlerin ikinci grubunun isim listesini aldı.
Bugün, 14 İsrailli ve 42 Filistinlinin serbest kalacağı açıklandı.
14 İsrailliye karşı 42 Filistinli
Dün yerel saatle 07.00’de (TSİ 08.00) başlayan insani ara 4 gün sürecek.
AFP'nin geçtiği son dakika bilgisine göre; İsrail bugün rehine takası kapsamında 42 Filistinliyi serbest bırakacak.
Hamas da buna karşılık elindeki 14 rehineyi İsrail'e verecekti.
Hamas 13 İsrailliyi bıraktıktan sonra takası erteledi
İzzeddin el-Kassam Tugayları, 13 İsrailli esiri Gazze Şeridi’nden ülkelerine götürmek üzere Kızılhaç’a teslim ettiklerini açıklamıştı.
Son gelen bilgilere göre Hamas, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yardım tırlarının girmesine izin verme taahhüdünü yerine getirene kadar esirlerin serbest bırakılmasında ikinci aşamayı ertelemeye karar verdiklerini açıkladı.
Ayrıntılar gelecek..
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