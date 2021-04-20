İsrail ile İngiltere arasında ‘yeşil seyahat koridoru’ oluşturulacak

İki ülke arasında turistlerin ve iş insanlarının rutinlerine dönebilmesi amacıyla ‘yeşil seyahat koridoru’ oluşturulacağı duyuruldu.

İngiltere Başbakan Yardımcısı Michael Gove, İsrail’i ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile bir araya geldi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Gove-Ashkenazi görüşmesinde iki ülke arasında ‘yeşil seyahat koridoru’ oluşturulmasının gündeme geldiği ifade edildi.

Ashkenazi'nin her iki ülkeden turistlerin ve iş insanlarının rutinlerine güvenle dönmelerini sağlamak için İngiltere ile aşıların karşılıklı tanınmasını teşvik edeceklerini dile getirdiği kaydedildi.

KESİN TARİH VERİLMEDİ

Nüfusa oranla aşılama oranının en fazla olduğu ülkelerin başında gelen İsrail ile İngiltere arasında kurulması planlanan ‘yeşil seyahat koridoru’ için kesin bir tarih verilmedi.

İsrail, Mart 2020 tarihinden bu yana ülkeyi turistlere kapattı.

23 Mayıs'tan itibaren sınırlı sayıda aşılanmış turist kafilelerinin ülkeye girişine izin verileceği duyurulmuştu.