İsrail ile Lübnan, deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaştı

Başbakan Lapid, "Güvenlik ve ekonomik ilkelerimizle tamamen uyumlu. Milyarlarca dolar kazandıracak" dedi. Kritik mutabakata dair bir açıklama da Lübnan'dan geldi.

Deniz sınırları konusunda uzun bir süredir anlaşmazlık yaşayan İsrail ile Lübnan, görüşmeler sonucu el sıkıştı.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, Lübnan ile deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

"Tarihi bir anlaşmaya vardık"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Lapid, "Lübnan ile deniz hattında tarihi bir anlaşmaya vardık." diye yazdı.

Lapid, "Yarın siyasi güvenlik kabinesini toplayacağım ve ardından hükümet toplantısı yapacağım. Taslak anlaşma, İsrail'in güvenlik ve ekonomik alanlarda ortaya koyduğu ilkelerle tamamen uyumludur." ifadelerini kullandı.

"İsrail ekonomisine milyarlarca dolar kazandıracak"

Anlaşmanın İsrail'in güvenliğini güçlendireceğini anlatan Lapid, atılan adımla ilgili olarak, "İsrail ekonomisine milyarlarca dolar kazandıracak ve kuzey sınırında istikrarı sağlayacak tarihi bir başarıdır." dedi.

Lübnan: Tüm haklarımız korundu

Lübnan Cumhurbaşkanlığı, İsrail ile deniz sınırı çizimi müzakerelerinde arabulucu konumdaki ABD'nin gönderdiği nihai anlaşma tasarısında Lübnan'ın tüm haklarının korunduğunu duyurdu.

Açıklamada, "Lübnan Cumhurbaşkanı'nın İsrail ile deniz sınırı çizimine ilişkin ABD'den teslim aldığı nihai anlaşma tasarısı, Lübnan'ın doğal kaynakları üzerinde tüm haklarını ve taleplerini karşılıyor." ifadeleri kullanıldı.

İki tarafın taleplerini karşılayan çözüm

Avn'ın, İsrail ile nihai anlaşmanın en kısa zamanda duyurulmasını ümit ettiği ve resmi duyurudan önce bazı görüşmeler yapacağı belirtildi.

Lübnan Meclis Başkan Yardımcısı İlyas Ebu Saab, İsrail ile deniz sınırı anlaşmasına ilişkin müzakerelerde iki tarafın taleplerini karşılayan bir çözüme ulaştıklarını duyurmuştu.

İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı 5 bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.

İki ülke arasındaki süreç

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile bir yıldır askıda olan dolaylı müzakerelere yeniden başlanması için 14 Haziran'da, arabulucu ABD’li diplomat Amos Hochstein ile bir araya gelmişti.

Hochstein, son olarak 9 Eylül'de Beyrut'ta bazı temaslarda bulunmuş ve anlaşmaya varılması hususunda iyimser olduğunu ifade etmişti. Lübnan Cumhurbaşkanı da 19 Eylül'de İsrail ile müzakerelerde son aşamaya gelindiğini, teknik detaylar üzerinde görüşmelerin yapıldığını belirtmişti.

Lübnan ve İsrail, deniz sınırının çizilmesi konusunda 2 Ekim'de ABD'den gelen "yazılı teklifi" teslim aldıklarını açıklamıştı.

Son düzlükte tansiyon yine arttı

AA'nın haberine göre, Lübnan, ABD'den gelen yazılı teklife 4 Ekim'de "bazı değişikliklerin talep edildiğini" içeren bir yanıt verdiğini açıklamıştı. İsrail Başbakanı Yair Lapid'in 6 Ekim'de anlaşma taslağında Beyrut'un değişiklik taleplerini reddettiği bildirilmişti.

Lapid'in, "Lübnan'ın anlaşma metninde yapılmasını istediği değişiklikleri kabul etmediği ve müzakere ekibine bunları reddetmesi talimatı verdiği" belirtilmişti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da Hizbullah'ın İsrail'in altyapısına zarar vermeye kalkışması durumunda Lübnan'ın ödeyeceği askeri bedelin "ağır olacağı" tehdidinde bulunmuştu.

Orduya talimat: Her türlü senaryoya hazırlanın

İsrail'in daraltılmış güvenlik kabinesi aynı gün gerçekleştirdiği toplantısında, Gantz, müzakerelerdeki olumsuz gelişmeler üzerine orduya sınırda "saldırgan veya savunma odaklı her türlü senaryoya hazırlık yapılması" talimatı vermişti.

Son tıkanmanın ardından, ABD'li diplomat ve arabulucu Amos Hochstein'in hafa sonu boyunca taraflarla görüşmeler gerçekleştirdiği ve müzakerelerde aşama kaydedildiği bildirilmişti.