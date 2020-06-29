İsrail, ilhakı 1 Temmuz'da uygulamayacak

Jerusalem Post, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ilhakın ertelendiğini yazdı.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin ilhak planıyla ilgili bir habere yer verdi.

Netanyahu'nun açıklamalarının aksine, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgelerin 1 Temmuz'da "ilhak" edilmeyeceği bildirildi.

İLHAK, 1 TEMMUZ'DA GERÇEKLEŞMEYECEK

Jerusalem Post gazetesine konuşan ve isimleri açıklanmayan bazı ABD'li yetkililerin, İsrail'in "ilhak" planını 1 Temmuz'da uygulamayacağını söylediği belirtildi.

Haberde ayrıca, Başbakan Netanyahu'nun çarşamba "ilhak" planına ilişkin açıklama yapmasının beklendiği ifade edildi.

Netanyahu, Savunma Bakanı Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına dayanarak, 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya Meclis'in onayına sunmayı planlıyordu.

GANTZ: ÖNCELİĞİM İŞSİZLİK

Koronavirüs salgınına işaret eden koalisyon ortağı Gantz, salgınla mücadele ve artan işsizlik oranının ilhak planından daha önemli olduğunu söylüyor. Netanyahu ise söz konusu planın gerçekleşmesini savunuyor.

BEYAZ SARAY: ACELECİ DAVRANMAYIN

Koalisyon ortakları Netanyahu ile Gantz arasında "ilhak" planına ilişkin görüş ayrılıkları bulunduğu, ABD yönetiminin de planın uygulanması için "aceleci davranılmamasını" istediği dile getiriliyor.

Yerel basın, Gantz'ın "ilhak" planını ele almak üzere İsrail'e gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın asistanı ve Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Avi Berkowitz ile bu sabah yaptığı görüşmede, 1 Temmuz tarihinin "ilhak" için belirlenmiş kesin bir tarih olmadığını söylediğini aktarmıştı.