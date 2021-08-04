İsrail: İran, nükleer silaha 10 hafta uzaklıkta

Savunma Bakanı Gantz, Tahran'ın nükleer çalışmalarıyla ilgili görüşünü paylaştı. Gantz, askeri seçeneğin değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

İsrail ile İran arasındaki nükleer gerilim, Tel Aviv'den gelen açıklamayla yeni bir boyut kazandı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ve İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İran konusunda bilgilendirmek amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üye ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya geldi.

NÜKLEER SİLAHLAR KONUSUNDA İRAN'I HEDEF ALDI

Görüşmede Gantz, 29 Temmuz'da İsrailli şirkete ait gemiyi hedef alan saldırıdan İran Devrim Muhafızları İnsansız Hava Araçları Birliği Komutanı olduğunu iddia ettiği Said Aracani'yi sorumlu tuttu.

Gantz, Tahran'ın nükleer silah geliştirmesini sağlayacak yeterli malzemeye ulaşmaya 10 hafta uzaklıkta olduğunu iddia etti.

"ASKERİ FİİLİYAT ZAMANI"

İsrailli bakan, İran'a karşı askeri seçeneğin masaya gelmesi gerektiğini savunarak, "Artık fiiliyata geçmenin zamanı. Kelimeler yeterli değil. Diplomatik, ekonomik hatta askeri fiiliyat zamanı." ifadelerini kullandı.

HİNT OKYANUSU'NDAKİ SALDIRI

İsrailli iş insanı Eyal Ofer'in sahibi olduğu İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şirketine ait "M/T Mercer Street" isimli gemi, 29 Temmuz'da Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderken Hint Okyanusu'nda saldırıya uğramış, 2 mürettebat hayatını kaybetmişti.

"SALDIRININ ARKASINDA İRAN VAR" İDDİASI

Tel Aviv yönetimi saldırının arkasında İran'ın olduğunu ileri sürmüş, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade ise bu iddiayı reddetmişti.