İsrail: İran üzerindeki baskı sürmeli

İngiliz mevkidaşıyla görüşen Dışişleri Bakanı Lapid, Tahran'a daha sıkı yaptırımlar uygulanması gerektiğini savundu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İngiltere'de mevkidaşı Liz Truss ile bir araya geldi.

Lapid, Truss ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İran'ın nükleer müzakerelere "sadece paraya erişmek istediği" için katıldığını öne sürdü.

"İSTİHBARAT NET, ŞÜPHE YOK"

"Geçmişte yaptıkları budur ve şimdi de yapacakları şey bu. İstihbarat net, hiç şüphe bırakmıyor." diyen Lapid, "Dünya bunu önlemeli ve önleyebilir: daha sıkı yaptırımlar, daha sıkı denetim." ifadesini kullandı.

Tahran yönetimi, uranyumu yalnızca sivil amaçlar için zenginleştirdiğini söylüyor.

"İRANLILAR İÇİN SON FIRSAT"

Liz Truss da İngiltere'nin İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek için "kesinlikle kararlı" olduğunu belirtti.

2015 anlaşmasına işaret eden Truss, "Bana kalırsa, bu görüşmeler İranlıların masaya gelip nükleer anlaşmayı kabul etmeleri için son fırsat. Olmazsa tüm seçeneklere bakacağız." dedi.