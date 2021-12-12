İsrail, İran'a iki saldırı düzenledi iddiası

İsrail, İran'a iki saldırı düzenledi iddiası

Füze saldırılarıyla ilgili İsrail basını haber yayınladı. Saldırılar öncesinde ABD'nin haberdar edildiği belirtildi.

İran'ın nükleer faaliyetleri nedeniye Tel Aviv ile Tahran arasında gerilim sürüyor.

İsrail'in, geçen haziran ve eylül aylarında İran'a iki saldırı düzenlediği ve öncesinde Washington yönetimini bilgilendirdiği iddiası ortaya atıldı.

FÜZE SALDIRILARI DÜZENLENDİ

Haaretz gazetesinin ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberde, İsrail'in geçen haziran ayında uranyumu zenginleştiren bir santrifüj tesisi ile eylül ayında İran Devrim Muhafızları'na bağlı bir füze üssüne saldırı düzenlediği ileri sürüldü.

ABD'YE BİLGİ VERİLDİ

Tel Aviv yönetiminin söz konusu saldırılar öncesinde ABD'yi son gelişmelerden haberdar ettiği kaydedilen haberde, saldırıların İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştiği bilgisine yer verildi.

"NETANYAHU'DAN DAHA ŞEFFAF"

Haberde ayrıca, ABD yönetiminin, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in, İran nükleer dosyası konusunda eski Başbakan Binyamin Netanyahu'dan daha şeffaf olduğu belirtildi.