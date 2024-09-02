İsrail İşçi Örgütü rehineler için grev yapacak İsrail Genel İşçi Örgütü (Histadrut) Başkanı Arnon Bar-David, Hamas'ın rehin aldığı İsrailliler için tüm ülkenin genel greve gideceğini duyurdu.

DHA

İsrail hükümeti ve Hamas arasında devam eden esir savaşları devam ediyor.

Gazze'de rehin alınan kişiler için İsrail halkı ayağa kalktı.

İsrail Genel İşçi Örgütü(Histadrut), Hamas tarafından esir alınan İsrail vatandaşları için tüm ülke için bir karar aldıklarını açıkladı.

TÜM İSRAİL HALKI GREVE GİDİYOR

Histadrut Başkanı Bar-David, bugün tüm İsrail’in rehinelerin serbest kalması ve ateşkes anlaşması için greve gideceğini belirterek, “Yarın (2 Eylül) tüm ulus duracak ve rehineleri geri getirmek için ortak bir çığlıkta birleşecek. Grevi siyasi renklerle boyamaya çalışanlar yarın kim için her şeyi durdurduğumuzu hatırlamalıdır.

"HAYAT KURTARMAYA EL UZATIN"

Oğullarımızı ve kızlarımızı eve getirecek bir anlaşma için ödememiz gereken her türlü acı bedel, terk edilmeyi sürdürmenin maliyetinden çok daha düşüktür. Kamuoyunu kayıtsız kalmamaya ve yarın sokaklara çıkmaya çağırıyorum.

Grev günü evde oturmak için değil, protesto etmek ve halkımızın çığlığını haykırmak için dışarı çıkmak içindir. Kışkırtmaya ve bölünmeye el uzatmayın, hayat kurtarmaya el uzatın” dedi.

‘DEVLET, HALKINI TERK EDİYOR’

Bar-David, İsrail’in halkını ‘terk ettiğini’ vurgulayarak, “Sevgili ülkemizin halkını terk eden bir ülke haline gelmesine kayıtsız kalmayı reddediyorum. Ülkedeki durum kötüden daha kötüye gidiyor. Terk etmek anahtar kelime ve bunun zararlarını her alanda görüyoruz.

Rehinelerin terk edilmesi, evlerinden koparılan İsraillilerin terk edilmesi, güvenliğin terk edilmesi, eğitimin terk edilmesi ve ekonominin terk edilmesi” dedi.

"GAZZE'DE ÖLDÜRÜLEN ÇOCUKLARIMIZIN ÇIĞLIĞINI GÖRMEZDEN GELEMEYİZ"

Histadrut Başkanı Bar-David, grevin bir şeyleri ‘sarsabileceğini’ ifade ederek, “Şimdiye kadar çok fazla sorumluluk üstlendim ve bu hiç de kolay olmadı. Ancak boş duramayacağımızı hissediyorum. Gazze'deki tünellerde öldürülen çocuklarımızın çığlıklarını görmezden gelemeyiz; bu akıl almaz bir şey.

Aşağı doğru bir sarmal içindeyiz ve ceset torbaları almaya devam ediyoruz. Sadece bir grev bir şeyleri sarsabilir ve bu yüzden yarın sabah saat 06.00'dan itibaren tüm İsrail ekonomisinin greve gitmesine karar verdim” diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)