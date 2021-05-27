İsrail işgalini ‘fiili ilhak’ olarak tanımlayan ilk AB ülkesi İrlanda oldu

İsrail işgalini ‘fiili ilhak’ olarak tanımlayan ilk AB ülkesi İrlanda oldu

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail saldırılarına ilişkin adım atan İrlanda’da, İsrail’in faaliyetleri ‘fiili ilhak’ olarak tanımlandı.

İrlanda’da, tüm dünyanın gözü önünde devam eden İsrail’in işgal politikalarına karşı adım atıldı.

İrlanda parlamentosu, Muhalefetteki Sinn Fein Partisi tarafından sunulan ve İsrail'in Filistin topraklarını 'fiili (de facto) ilhakı'nı kınayan önergeye destek verdi.

Önerge, diğer partilerin desteği ile parlamentoda kabul edildi.

Böylelikle İrlanda, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki eylemleriyle ilgili 'fiili ilhak' ifadesini kullanan ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu.

‘AÇIKÇA EŞİTSİZ'

Milletvekilleri tarafından, İsrail’in Dublin Büyükelçisi Ophir Kariv’in sınır dışı edilmesine yönelik baskıları üzerine çeken Dışişleri Bakanı Simon Coveney de İsrail’in, işgal altındaki topraklarda Filistinlilere yönelik uyguladığı muameleye ‘açıkça eşitsiz’ olarak nitelendirdi.

Coveney, söz konusu önergeyi destekleyerek, önerge hakkında "İrlanda genelinde duygu derinliğinin açık bir işareti olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

“BU FİİLİ BİR İLHAKTIR”

Coveney, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in yerleşim yerlerinin genişletilmesi konusundaki eylemlerinin ölçeği, hızı ve stratejik doğası ve arkasındaki niyet, bizi sahada gerçekte neler olduğu konusunda dürüst olmamız gereken bir noktaya getirdi. Bu fiili ilhaktır."





HAMAS’I KINAYAN MADDENİN EKLENMESİ İÇİN ISRAR ETMİŞTİ

Geçen haftalarda Coveney, İrlanda'yı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde İsrail konusundaki tartışmalarda temsil etmişti.

Önergeye Hamas'ın, İsrail'e son roket saldırılarının kınayan bir maddenin eklenmesi konusunda ısrar etmiş, ancak muhalefetteki Sinn Fein Partisi bunu reddetmişti.

Sinn Fein Partisi lideri Mary Lou McDonald, önergenin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu sözleri kaydetti:

"Önerge, İsrail'in Filistin'e karşı işlediği suçların yeni, iddialı ve tutarlı bir yüzleşmesine işaret etmeli."