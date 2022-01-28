Euro
15.1732
-0.38%
Dolar
13.6220
-0.21%
Altın
787.2140
-0.11%
Borsa
1998
2.38%
Bitcoin
510.254
0.36%
BTXN Coin
30.14
-1.01%
1ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 1 C

    İsrail, 'kar topu attılar' diye 2'si çocuk 3 Filistinliyi gözaltına aldı

    İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te "polis araçlarına kartopu attıkları" gerekçesiyle 2'si çocuk 3 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
    • AA
    • 28.01.2022 - 01:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İsrail, 'kar topu attılar' diye 2'si çocuk 3 Filistinliyi gözaltına aldı

    İsrail'in Yedioth Ahranot gazetesinin haberinde, son 24 saatte Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde yaşanan olaylarda İsrail güçlerince gözaltına alınanların sayısının 45'e yükseldiği belirtildi.

    KAR TOPU ATTILAR DİYE GÖZALTINA ALINDILAR

    Haberde, İsrail emniyet güçlerinin Kudüs'te polis araçlarına kar topu atan 2'si çocuk 3 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

    Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.​​​​​​​

    İsrail, kar topu attılar diye 2 si çocuk 3 Filistinliyi gözaltına aldı #1


    Görüş Bildir