İsrail, Kerem Şalom Sınır Kapısı’nı geçici olarak açtı

Ticari malların Gazze’ye giriş kapısı olan Kerem Şalom Sınır Kapısı, insani yardım için bugün geçici olarak yeniden açıldı.

Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına devam eden İsrail, Gazze’ye ticari malların giriş kapısı olan Kerem Şalom Sınır Kapısı’nı bugün 11.00’da geçici olarak yeniden açtığını bildirdi.

Kapının, saldırılarda hedef alınan Gazze halkına gıda ve ilaç gibi insani yardım malzemelerinin ulaştırılması için saat 17.00’a kadar açık olacağı ifade edildi.

“MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ”

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, İsviçre'nin Cenevre kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "İsrail makamlarının temel insani yardım malzemeleri için Kerem Şalom geçişini açmasını memnuniyetle karşılıyoruz.” ifadelerini kullanarak karardan duyulan memnuniyeti dile getirdi.

İKİNCİ BİR KAPININ AÇILMASI İÇİN ÇAĞRI YAPILDI

Ayrıca, Gazze'ye yardım görevlilerinin bölgeye girişi için ikinci bir kapının daha açılması için çağrıda bulundu.

Kerem Şalom, Gazze'nin İsrail ve Mısır ile arasındaki 3 sınır kapısından biri.