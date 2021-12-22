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- İsrail, koronavirüs aşısının dördüncü dozunu uygulayacak
İsrail, koronavirüs aşısının dördüncü dozunu uygulayacak
- Haber Merkezi
- 22.12.2021 - 09:24
- Güncelleme : 22.12.2021 - 09:29
Omicron'a karşı mevcut aşıların etkinliğine ilişkin endişeler küresel olarak artmaya devam ediyor.
Endişeler karşısında İsrail'de dördüncü uygulanması kararlaştırıldı.
DÖRDÜNCÜ DOZ KARARI
Ülkedeki Salgın Bilgi Merkezi'nden yapılan açıklamada, "İsrail, koronavirüs aşısının dördüncü dozunu uygulayan ilk ülke olacak." denildi.
Dördüncü doza uygun ilk grubu, 60 yaş ve üstü kişiler ile sağlık personeli oluşturacak.
"OMICRON'A KARŞI DAHA FAZLA KORUMA"
Yeni dozun ardından "Omicron karşısında daha fazla koruma" sağlanacağı kaydedildi.
BAŞBAKAN BENNETT'TEN AÇIKLAMA
İsrail'in salgının beşinci dalgasıyla karşı karşıya olduğu uyarısında bulunan Başbakan Naftali Bennett, dördüncü doz uygulaması için "Dünyayı saran Omicron dalgasını aşmamıza yardımcı olacak harika bir haber." dedi.
İsrail'de yaklaşık 350 doğrulanmış Omicron vakası kayıtlara geçti.