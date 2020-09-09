İsrail Kosova'yı tanırsa, Sırbistan Kudüs kararından vazgeçecek

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e yakın bir kaynak, Tel Aviv'in olası Kosova hamlesinin ilişkileri zedeleyebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Beyaz Saray'da bir araya gelen Sırbistan ve Kosova liderlerinin ekonomi alanında normalleşme konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Başkan Trump, Kosova'nın İsrail ile diplomatik ilişki kurmak üzere anlaştığını, Sırbistan'ın da İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyurdu.

KUDÜS ŞARTI

Trump'ın Kudüs ile ilgili sözleri sırasında Sırbistan Cumhurbakşanı Aleksandar Vucic'in durumdan haberi olmadığı şeklindeki görüntüsü gündem oldu.

İsrail basınından Jerusalem Post'un aktardığına göre, Vucic, ülkesinin elçiliğini Kudüs'e taşıma konusunda şart koştu.

"SAMİMİ İLİŞKİYE ZARAR VERİR"

Vucic'e yakın bir kaynağın söylediklerine göre, Sırp cumhurbaşkanı, İsrail'in Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanıması halinde elçiliği Kudüs'e taşımayacak.

İsmi açıklanmayan kaynak, konuyla ilgili olarak, "Dahası, İsrail'in bu hamlesi, İsrail ile Sırbistan arasındaki samimi ilişkiye zarar verir ve asla eskisi gibi olmaz. Bu kadar basit." dedi.

İSRAİL'İN KOSOVA TAVRININ ARKASINDAKİ NEDEN

Kosova, Sırbistan'dan bağımsızlığını 2008 yılında elde etti. Ancak Belgrad yönetimi, Kosova'yı otonom bölge olarak kabul ediyor.

İsrail, bağımsızlığının üzerinden geçen 12 yıla rağmen Kosova'yı henüz tanımadı.

Tel Aviv yönetiminin bu tutumunun arkasında, Sırbistan ile güçlü bağlara zarar gelebileceği ve Filistin devletinin tanınması için emsal teşkil edeceği endişesi yatıyor.

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