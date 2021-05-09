İsrail, ‘Kudüs günü’ kutlamalarını iptal edebilir

Mescid-i Aksa saldırılarının ardından artan gerginlik nedeni ile her sene Doğu Kudüs’ün işgalinin kutlandığı ‘Kudüs Günü’ etkinliklerinin iptal edilmesi değerlendiriliyor.

İsrail’de Filistinlilere yönelik sürdürülen işgal ve baskı politikaları Ramazan ayında da devam ediyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, Ramazan ayı başında Şam Kapısı'ndaki oturma alanlarının barikatlarla kapatılması, daha sonra Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelerin zorla evlerinden çıkarılması kararı ve son olarak da İsrail polisinin 7 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'da yatsı namazı sırasında cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırması nedeniyle tansiyon giderek arttı.

Artan gerginlik nedeniyle Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te kutladığı ‘Kudüs günü’ etkinliklerinin kısıtlanması ya da iptal edilmesinin değerlendirildiği ifade edildi.

Bu akşam başlayan ve yarınki etkinliklerle devam edecek olan kutlamaların, Doğu Kudüs'teki gerginliği daha da artırabileceği endişesi taşıdığı belirtildi.

“BÖLGEDEKİ OLAYLARI TIRMANDIRABİLİR”

Bu akşam başlayacak anma törenleri öncesinde polisin değerlendirme yaptığı ve güvenlik yetkililerin kabineyi Eski Şehir'de düzenlenmesi planlanan ‘bayrak yürüyüşünün’ bölgedeki olayları tırmandırmasına neden olabileceği konusunda uyardığı aktarıldı.

İSRAİL BAYRAKLARI İLE ŞAM KAPISINA GELİNİYOR

1967'deki Altı Gün Savaşı sırasında, İsrail'in Doğu Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Eski Şehir bölgesini işgal etmesi her yıl 'Kudüs günü' olarak kutlanırken, etkinlikler kapsamında Yahudiler, İsrail bayraklarıyla Şam Kapısı'na gelerek Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde ‘bayrak yürüyüşü’ gerçekleştiriyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'da 205, dün akşam da başta Şam Kapısı olmak üzere Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde 90 kişiyi yaralamıştı.